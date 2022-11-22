Солтановского освободили от должности постпреда РФ при Совете Европы

Фото: официальный сайт постоянного представительства Российской Федерации при Совете Европы

Владимир Путин снял с поста постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", – следует из документа.

Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Чижова от обязанностей постпреда РФ при Евросоюзе и Евратоме.

12 сентября Чижов анонсировал свой отъезд из Брюсселя в связи с завершением длившейся 17 лет командировки. Он отметил, что ему стало "неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС".

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