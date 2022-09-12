Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов подтвердил свой отъезд из Брюсселя в связи с завершением длившейся 17 лет командировки. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, из Брюсселя он уедет в ближайшее время.
"Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС", – сказал Чижов.
Постпред отметил, что в ходе прощальных визитов предупредил европейцев, что сжигать мосты легче, чем их после строить. По его мнению, сейчас ЕС сознательно отказывается от самостоятельной роли на мировое арене, о которой заявлял в течение длительного времени.
Чижов подчеркнул, что возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, так как он действует вопреки собственным экономическим интересам. По его словам, Европейский Союз обрекается на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность и общественную разобщенность.
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