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Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов подтвердил свой отъезд из Брюсселя в связи с завершением длившейся 17 лет командировки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из Брюсселя он уедет в ближайшее время.

"Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС", – сказал Чижов.

Постпред отметил, что в ходе прощальных визитов предупредил европейцев, что сжигать мосты легче, чем их после строить. По его мнению, сейчас ЕС сознательно отказывается от самостоятельной роли на мировое арене, о которой заявлял в течение длительного времени.

Чижов подчеркнул, что возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, так как он действует вопреки собственным экономическим интересам. По его словам, Европейский Союз обрекается на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность и общественную разобщенность.

