Лавров заявил, что российские дипломаты продолжат борьбу с неонацизмом и русофобией

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Российская дипломатия продолжит бороться с проявлениями неонацизма, русофобии и другими формами нетерпимости. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на Украине и в Прибалтике присутствует "беззастенчивая фальсификация" истории, а также оправдание кровавых преступлений нацистов. Лавров подчеркнул, что за рубежом оскверняют могилы воинов Красной Армии и ведут атаку на "советское мемориальное наследие".

"Отечественная внешнеполитическая служба будет и далее бескомпромиссно бороться с этими безобразными проявлениями. В этих целях продолжим тесно взаимодействовать с широкой общественностью, научными, экспертными, академическими кругами, представителями традиционных конфессий", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ заключил, что вклад Международного антифашистского форума в это направление заслуживает уважения и поддержки.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал, что провокации прибалтийских стран могут спровоцировать начало большой войны в Европе. По его словам, Латвия вместе с Литвой и Эстонией чинит помехи всему русскому. Сенатор выразил мнение, что Прибалтика делает все, чтобы Россия ее демилитаризовала.

