В Совбезе РФ заявили, что интернет используется в качестве "оружия" против России

Фото: scrf.gov.ru
Интернет используется в качестве "оружия" против РФ. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков в разговоре с "Российской газетой".
По словам Кокова, интернет может оказаться инструментом информационно-психологического воздействия на страны и народы в руках отдельных политических элит. Подобной травле, жертвой которой стала Россия, отметил он, может подвергнуться любое государство.
"С его помощью разжигаются русофобские настроения в западных странах, продвигается идеология нацизма и геноцида в отношении русскоязычного населения, тиражируются сфабрикованные лживые материалы о событиях на Украине, ограничиваются возможности доступа к альтернативным источникам информации", – сказал Коков.
Он добавил, что некоторые террористические организации используют в своих призывах этническую и религиозную лексику, не имея при этом отношения к духовности. По его словам, подобное оправдание своей деятельности вызывает напряженность в обществе представителей данных религий и этносов.
"В результате происходит радикализация населения, и прежде всего молодежи, растет опасность возникновения нетерпимости в отношении отдельных социальных групп, а также конфликтных ситуаций на почве межнациональной и межконфессиональной розни", – добавил Коков.
Он подчеркнул, что для недопущения подобных ситуаций в стране ведется работа, направленная на препятствование попаданию террористических и экстремистских материалов в публичное пространство.
По словам Кокова, США имеют большие возможности для препятствования распространению данного контента в Сети.
"И это, безусловно, дало бы ощутимый результат в борьбе с международным терроризмом", – сказал заместитель секретаря СБ РФ.
Однако, по словам Кокова, США злоупотребляют влиянием в медиасфере вместо того, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением террористического контента.
На постоянной основе в интернете регулярно работают около десятка тысяч сайтов с подобным контентом, добавил специалист. Информационно-коммуникационные технологии помогают террористам увеличивать охват деятельности: привлекать источники финансирования, осуществлять подготовку терактов и совершать другие действия, подчеркнул Коков.
Ранее Коков заявил, что Запад намеренно пытается объявить РФ спонсором террористической деятельности с целью отвлечь внимание от своих проблем. Он добавил, что Россия выступает против доктрины "гостерроризма", которую используют многие страны для оправдания вторжения во внутренние дела других государств.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: