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Политика

18:20

В Совбезе РФ заявили, что интернет используется в качестве "оружия" против России

политика

Фото: scrf.gov.ru

Интернет используется в качестве "оружия" против РФ. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков в разговоре с "Российской газетой".

По словам Кокова, интернет может оказаться инструментом информационно-психологического воздействия на страны и народы в руках отдельных политических элит. Подобной травле, жертвой которой стала Россия, отметил он, может подвергнуться любое государство.

"С его помощью разжигаются русофобские настроения в западных странах, продвигается идеология нацизма и геноцида в отношении русскоязычного населения, тиражируются сфабрикованные лживые материалы о событиях на Украине, ограничиваются возможности доступа к альтернативным источникам информации", – сказал Коков.

Он добавил, что некоторые террористические организации используют в своих призывах этническую и религиозную лексику, не имея при этом отношения к духовности. По его словам, подобное оправдание своей деятельности вызывает напряженность в обществе представителей данных религий и этносов.

"В результате происходит радикализация населения, и прежде всего молодежи, растет опасность возникновения нетерпимости в отношении отдельных социальных групп, а также конфликтных ситуаций на почве межнациональной и межконфессиональной розни", – добавил Коков.

Он подчеркнул, что для недопущения подобных ситуаций в стране ведется работа, направленная на препятствование попаданию террористических и экстремистских материалов в публичное пространство.

По словам Кокова, США имеют большие возможности для препятствования распространению данного контента в Сети.

"И это, безусловно, дало бы ощутимый результат в борьбе с международным терроризмом", – сказал заместитель секретаря СБ РФ.

Однако, по словам Кокова, США злоупотребляют влиянием в медиасфере вместо того, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением террористического контента.

На постоянной основе в интернете регулярно работают около десятка тысяч сайтов с подобным контентом, добавил специалист. Информационно-коммуникационные технологии помогают террористам увеличивать охват деятельности: привлекать источники финансирования, осуществлять подготовку терактов и совершать другие действия, подчеркнул Коков.

Ранее Коков заявил, что Запад намеренно пытается объявить РФ спонсором террористической деятельности с целью отвлечь внимание от своих проблем. Он добавил, что Россия выступает против доктрины "гостерроризма", которую используют многие страны для оправдания вторжения во внутренние дела других государств.

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