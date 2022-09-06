Песков позитивно оценил слова Байдена о признании РФ страной – спонсором терроризма

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил заявление президента США Джо Байдена, который высказался против признания России страной – спонсором терроризма. Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента назвал саму постановку этого вопроса чудовищной. По его словам, задавать данный вопрос – это то, "что очень сложно понять умом".

Ранее Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств – спонсоров терроризма.

В конце июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

