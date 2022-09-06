Байден заявил, что Россия не должна быть включена в список стран-спонсоров терроризма

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Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма. Его слова приводит в Twitter корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон.

"Нет", – сказал Байден во время общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений Москвы и Вашингтона будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.

