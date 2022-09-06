Запад отвлекает внимание от своих проблем, пытаясь объявить РФ спонсором терроризма – СБ

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Попытка объявить РФ спонсором террористической деятельности сделана для того, чтобы отвлечь внимание от неэффективных ограничительных мер западных стран, заявил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Что касается инициатив о признании России "государством – спонсором терроризма", то я считаю, что вряд ли разумно комментировать действия отдельных лиц, которые разум, по всей видимости, растеряли. Кем движет навязчивая идея собственной исключительности и вседозволенности, при этом полностью игнорируются международные правовые нормы и здравый смысл", – пояснил он.

Коков подчеркнул, что Россия выступает против доктрины "гостерроризма", которую использует ряд государств для оправдания незаконного вторжения во внутренние дела других стран.

"Также относим терроризм и связанные с ним деяния к категории общеуголовных преступлений. Кстати, такая позиция поддерживается и международными судами", – заключил замсекретаря Совбеза.

Он также отметил, что диалог между российской и американской сторонами по антитеррору продолжался, несмотря на обострение геополитической ситуации, но в настоящее время Вашингтон прервал его и пытается выгнать РФ с международной арены.

"В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб. В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении", – заметил Коков.

Он выразил мнение, что возможность сохранения разумного диалога и развития до этого принятых договоренностей с Западом по вопросам антитеррора на данный момент очень мала, что говорит о его намерении и в будущем использовать подконтрольные террористические организации и незаконные формирования, чтобы достичь собственных целей.

В конце июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений Москвы и Вашингтона будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.