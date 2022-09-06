России объявили тотальную войну – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

РФ объявили тотальную войну, которая организована в различных формах и во всех областях. Такое мнение выразил в интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна", – отметил дипломат.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада никогда не получится поставить Россию в условия международной изоляции. По его словам, осознавая свои неудачи в противостоянии с Россией, Запад забился в истерике и пытается компенсировать агрессией свою неспособность выстраивать отношения на основе взаимного уважения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

