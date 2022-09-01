Запад осознал, что Россию не получится изолировать – Лавров

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У Запада никогда не получится поставить Россию в условия международной изоляции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы совсем не одиноки, нас пытаются изолировать, но эти попытки обречены на провал", – сказал он на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Также Лавров выразил уверенность, что предпринимаемые коллективным Западом попытки ослабить Россию не принесут желаемого результата, как это много раз случалось в прошлые века.

"История нашего государства знала и более серьезные этапы, когда наша роль и место на международной арене вызывали у других наших партнеров, как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убежден, что это не получится", – сказал министр.

По его словам, осознавая свои неудачи в противостоянии с Россией, Запад забился в истерике и пытается компенсировать агрессией свою неспособность выстраивать отношения на основе взаимного уважения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран изолировать Россию от остального мира обернулись неудачей. По ее словам, продолжая их, Запад заводит себя в тупиковое положение. Захарова отметила, что попытки запугивания глав различных стран не смогут улучшить положение Запада.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.