Эксперт объяснил, почему США не объявили Россию спонсором терроризма

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США могут оставлять возможность для маневра в отношениях с Россией, отказываясь объявлять ее страной – спонсором терроризма. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
Ранее президент США Джо Байден во время общения с журналистами отказался включить Россию в список государств – спонсоров терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил этот шаг американского лидера позитивно, но саму постановку вопроса назвал чудовищной.
"Понятно, что у Байдена больше минусов. Но хоть сейчас это и неуместно говорить, но изначально демократы – сторонники более гибких решений. Возможно, они оставляют какую-то возможность для маневра. Например, тот же Байден выступил за новый договор с Россией на замену СНВ-3 (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.)", – отметил Блохин.
Кроме того, от признания России страной – спонсором терроризма может пострадать американский бизнес. Деньги в этом вопросе тоже играют роль, считает политолог. "Но более уместно здесь говорить именно о возможности для нормализации отношений. Понадобится им Россия, а она уже будет в другом статусе. Все эти ограничения можно отменить одним росчерком пера с помощью политической воли. Если она будет, про все остальное забудут", – сказал Блохин.
В то же время Штатам хочется документально отразить свое нынешнее отношение к России, указал эксперт.
По мнению Блохина, пока Штаты не готовы отказаться от поддержки режима Зеленского, чтобы урегулировать разногласия с Москвой. "Разменной монетой Украина может стать, например, при обсуждении продления договора СНВ-3. Они выступили ее инициатором. Но Россия должна задать себе вопрос: нужен ли нам такой договор, если мы лидеры в этом направлении, а они за нами плетутся? Поэтому если мы заключим такой договор, то вправе требовать от них геополитических уступок, по той же Украине", – подчеркнул политолог.
Также эксперт убежден, что по большому счету статус государства – спонсора терроризма никак не мешает американцам вести переговоры с этими странами. В пример он привел Иран, с которым Байден хотел договориться о заключении новой ядерной сделки. Поэтому такой статус скорее давит психологически, но не меняет отношения между странами кардинальным образом.
Ранее посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в нашей стране и покинул Москву. Ротацию назвали плановой, о понижении уровня отношений между странами речи не идет. Кандидатуру нового посла Вашингтон объявит в ближайшее время.
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