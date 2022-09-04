США объявят кандидатуру на пост посла в РФ в ближайшее время – Госдеп

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Соединенные Штаты объявят кандидатуру на пост посла в РФ в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить", – сказал представитель Госдепа.

При этом он подчеркнул, что возможную кандидатуру должен будет утвердить Сенат Конгресса.

Ранее стало известно, что американский посол в РФ Джон Салливан закончил свою работу в стране и покинул Москву. До приезда его преемника обязанности в российской столице будет исполнять Элизабет Руд.

Отмечалось, что отъезд представителя Соединенных Штатов связан с ротацией на этой должности, и о понижении уровня отношений между государствами речи не идет.

