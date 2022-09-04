Посол США Салливан завершил работу в РФ и покинул Москву

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Американский посол в РФ Джон Салливан закончил свою работу в стране и покинул Москву. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

"Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", – говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что до приезда преемника Салливана его обязанности в российской столице будет исполнять Элизабет Руд.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает, что отъезд представителя Соединенных Штатов связан с ротацией на этой должности, и о понижении уровня отношений между государствами речи не идет.

Ранее Салливан заявил, что полное примирение России и США невозможно в текущей ситуации. При этом дипломат выразил надежду на то, что государства все же придут к консенсусу и наступит момент для примирения.

Посол подчеркнул, что отношения двух государств находятся в самой низкой точке со времен холодной войны, и назвал маловероятным возобновление и российско-американских переговоров по ядерным вооружениям.