Посольство США опровергло информацию о срочном отъезде Джона Салливана из РФ

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Посольство США в Москве опровергло информацию некоторых СМИ о якобы срочном отъезде посла Джона Салливана в Вашингтон, сообщает ТАСС.
В дипведомстве подчеркнули, что поездка была плановой. Она была согласована заранее.
Ранее сообщалось, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине. В заявлении Белого дома такое решение объясняется "нарушением суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также подавлением инакомыслия в России".
До этого посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы. Речь шла об иммиграционных и неиммиграционных визах. В посольстве объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.
Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Посол США Салливан не дал комментариев о своем визите в МИД РФ
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