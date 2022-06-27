Белый дом анонсировал визовые ограничения против примерно 500 российских чиновников

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Белый дом заявил, что США введут визовые ограничения против примерно 500 чиновников из России из-за спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

В заявлении администрации президента США такое решение объясняется "нарушением суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также подавлением инакомыслия в России".

Ранее сообщалось, что посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы. Речь шла об иммиграционных и неиммиграционных визах. В посольстве объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

