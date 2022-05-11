Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с американским послом ряд двусторонних вопросов

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил ряд вопросов российско-американских отношений с послом США в Москве Джоном Салливаном, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан не прокомментировал свой визит в министерство иностранных дел России.

В конце апреля Палата представителей Соединенных Штатов приняла закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев. Речь идет о средствах, полученных за счет поддержки руководства РФ или незаконные действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала инициативу конгресса США конфисковывать активы России и назвала это действиями "идиотического характера".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.