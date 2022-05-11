Посол США Салливан не дал комментариев о своем визите в МИД РФ

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Посол США в Москве Джон Салливан не прокомментировал свой визит в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат пробыл в здании российского внешнеполитического ведомства менее 20 минут.

В конце апреля Палата представителей Соединенных Штатов приняла закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев. Речь идет о средствах, полученных за счет поддержки руководства РФ или незаконные действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала инициативу конгресса США конфисковывать активы России и назвала это действиями "идиотического характера".