Посол США назвал визовый вопрос обоюдоострым

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Визовой вопрос и оказание консульских услуг остаются проблемой для граждан Соединенных Штатов, чьи родственники имеют российское гражданство, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Я знаю, что это также является проблемой и для американцев, родственники которых являются гражданами России. Так что это острая проблема. Соединенные Штаты приостановили оказание консульских услуг не для того, чтобы наказать Россию или россиян. У нас просто нет персонала", – приводит ТАСС его слова.
Он уточнил, что на данный момент в консульской службе работает менее 5 человек, в то время как ранее в ней насчитывалось 70 сотрудников.
По словам дипломата, посещение российскими гражданами США в американских интересах, "так всегда было".
Ранее сообщалось, что посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы. Речь шла об иммиграционных и неиммиграционных визах. В посольстве объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.
Посол США Салливан не дал комментариев о своем визите в МИД РФ
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