Санкции США не препятствуют работе "Северного потока" – Белый дом

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Антироссийские санкции США никак не препятствуют поставкам газа в Европу по трубопроводу "Северный поток", Россия в данной ситуации использует свои энергетические ресурсы в качестве оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Россия использует энергетику как оружие, и она приняла решение остановить этот трубопровод", – сказал американский чиновник.

По его словам, США сотрудничают с Евросоюзом в целях обеспечения поставки достаточных объемов энергоносителей, не препятствуя работе "Северного потока".

"В результате этих усилий хранилища газа в Европе будут полными в преддверии критически важного зимнего отопительного сезона. Нам предстоит дополнительная работа", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка поставок газа по "Северному потоку" связана только с санкциями против России. Он подчеркнул, что других причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует.

2 сентября в "Газпроме" сообщили о полной остановке транзита газа по "Северному потоку" до устранения замечаний к работе оборудования. При проведении плановых работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая" была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава.

Плановые работы проводились совместно с представителями компании Siemens Energy AG. Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.