Транспорт газа в "Северный поток" полностью остановлен

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Транспорт газа "Северный поток" полностью остановили до устранения замечаний к работе оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Газпром".

При проведении работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – говорится в сообщении.

Ранее поставки газа по "Северному потоку" приостановили на 3 дня из-за ремонта. Сообщалось, что специалисты проведут плановый ремонт на компрессорной станции "Портовая".

Поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени 31 августа. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00 31 августа.

До этого Дмитрий Песков обвинил европейскую сторону в проблемах с ремонтом и обслуживанием турбин для "Северного потока". Это, по словам представителя Кремля, является причиной невыполнения обязательств со стороны "Газпрома", что создает кризисную ситуацию с поставками газа.

Он обратил внимание на высокотехнологичность турбин, заявив, что вряд ли их сможет обслуживать кто-кто, кроме Siemens.

