Транспорт газа в "Северный поток" полностью остановлен

Фото: ТАСС/Bodo Marks/dpa
Транспорт газа "Северный поток" полностью остановили до устранения замечаний к работе оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Газпром".
При проведении работ на газоперекачивающем агрегате КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.
Ростехнадзор выдал президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху предупреждение о необходимости починить турбину.
"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – говорится в сообщении.
Ранее поставки газа по "Северному потоку" приостановили на 3 дня из-за ремонта. Сообщалось, что специалисты проведут плановый ремонт на компрессорной станции "Портовая".
Поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени 31 августа. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00 31 августа.
До этого Дмитрий Песков обвинил европейскую сторону в проблемах с ремонтом и обслуживанием турбин для "Северного потока". Это, по словам представителя Кремля, является причиной невыполнения обязательств со стороны "Газпрома", что создает кризисную ситуацию с поставками газа.
Он обратил внимание на высокотехнологичность турбин, заявив, что вряд ли их сможет обслуживать кто-кто, кроме Siemens.
Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля в связи с ремонтом
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