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Энергетическая безопасность Европы невозможна без России. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский. По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели.

Володин отметил, что решить проблемы пытался президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Алжир, но все безрезультатно.

"Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России", – написал спикер Госдумы.

Володин указал, что у президентов есть два выхода из ситуации: отменить антироссийские санкции и запустить "Северный поток – 2" или оставить прежний расклад дел. Второй путь, считает спикер Госдумы, приведет к экономическим проблемам, которые еще больше осложнят жизнь граждан.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что Еврозона может распасться на фоне завершения "аттракциона европейской щедрости". Он напомнил, что одной из основ финансовой политики ЕС является политика "кохезии", когда страны с сильной экономикой помогают государствам с более слабой экономикой.

