Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без РФ

Фото: kremlin.ru
Энергетическая безопасность Европы невозможна без России. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский. По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели.
Володин отметил, что решить проблемы пытался президент Франции Эммануэль Макрон в ходе поездки в Алжир, но все безрезультатно.
"Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России", – написал спикер Госдумы.
Володин указал, что у президентов есть два выхода из ситуации: отменить антироссийские санкции и запустить "Северный поток – 2" или оставить прежний расклад дел. Второй путь, считает спикер Госдумы, приведет к экономическим проблемам, которые еще больше осложнят жизнь граждан.
Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил, что Еврозона может распасться на фоне завершения "аттракциона европейской щедрости". Он напомнил, что одной из основ финансовой политики ЕС является политика "кохезии", когда страны с сильной экономикой помогают государствам с более слабой экономикой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: