Поставки газа по "Северному потоку" приостановлены на 3 дня из-за ремонта

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Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час. Об этом со ссылкой на данные операторов газотранспортных сетей сообщает ТАСС.

Это связано с приостановкой магистрали на 3 дня из-за планового ремонта на компрессорной станции "Портовая".

Уточняется, что поставки по балтийской магистрали прекратились с 04:00 по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.

Регламентные работы на единственном газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" ведут специалисты "Газпрома" и Siemens.

Ранее в "Газпроме" подтвердили, что работа "Северного потока" будет приостановлена до 3 сентября. После этого мировые цены на газ резко пошли вверх.

