Ни одну турбину "Северного потока" не ремонтируют в Канаде – "Газпром"

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В "Газапроме" заявили, что на ремонте в Канаде нет ни одной турбины "Северного потока". Об этом сообщает ТАСС.

"В настоящее время ни одна из турбин компрессорной станции "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", – уточнили в холдинге.

До этого в правительстве Канады сообщили, что готовы вернуть 5 турбин "Северного потока", которые были отправлены на ремонт в Монреаль. Подобное заявление сделала глава канадского МИД Мелани Жоли.

Ранее в СМИ высказали предположение, что одна из турбин "Северного потока" застряла в Германии из-за действий России. По заявлению агентства, у РФ возникли проблемы с ее обратной транспортировкой. Тогда в СМИ предположили, что логистический процесс может затянуться на несколько дней или недель.

Также известно, что 31 августа работу турбины приостановят для проведения ремонта. Об этом сообщили в "Газпроме". Предполагается, что работы будут завершены в течение 3 дней. Поставки газа в этот период будут временно остановлены.

