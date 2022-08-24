Канада намерена передать ФРГ пять оставшихся турбин для "Северного потока" – глава МИД

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Правительство Канады готово вернуть пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", которые находятся на ремонте в Монреале. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли на телеканале CBC.

"Это было решение, которое мы приняли", – сказала министр.

Ранее сообщалось, что ранее отремонтированная в Канаде турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины.

В связи со сложной ситуацией в энергетике обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом призвал правительство Германии запустить полностью готовый трубопровод "Северный поток – 2". Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер позднее подчеркнул, что запуск газопровода сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.