Байден назвал идиотом перебившего его американца

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Президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего мужчину, который попытался его перебить. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", – сказал американский лидер.

Инцидент произошел во время выступления Байдена в штате Висконсин. В какой-то момент в зале послышался крик. Глава Белого дома посчитал протестующего сторонником экс-президента США Дональда Трампа, а после того, как мужчину вывели из зала, заявил, что такие, как он, разрушают демократию.

Ранее Байден назвал Трампа и его сторонников воплощением экстремизма, который угрожает основам политической системы США. Он также раскритиковал главный политический лозунг Трампа – "Сделаем Америку вновь великой".

