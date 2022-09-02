В СФ заявили, что провокации Прибалтики могут спровоцировать войну в Европе

Фото: Агентство "Москва"
Провокации прибалтийских стран могут спровоцировать начало большой войны в Европе. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия пообещали не устраивать препятствий российскому транзиту и строительству там православных храмов. Теперь же, пояснил Климов, на том месте Латвия вместе с Литвой и Эстонией чинит помехи всему русскому.
Сенатор выразил мнение, что Прибалтика делает все, чтобы Россия ее демилитаризовала.
"Уверен – можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора", – подчеркнул Климов.
Он напомнил "агрессивным соседям", что в этом случае Москва будет вынуждена не только расширить территорию спецоперации, но и вступить в войну с внешним агрессором. Климов добавил, что силы и средства на это у Москвы есть, однако задался вопросом, стоит ли затевать новую войну с "непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией" спустя 77 лет.
"Вопрос адресую не прибалтийским временщикам, а их заокеанским кураторам. В 1945-м они были среди победителей лишь потому, что сражались на одной стороне с нами против общего врага – нацизма. А теперь хотите поддержать нациков 21 века войной с нами? Плохо кончите", – заключил Климов.
Ранее член Совфеда РФ Ольга Ковитиди заявила, что политика ненависти и вражды, избранная Литвой, Латвией и Эстонией, не может вызывать ничего, кроме чувства отторжения. По ее словам, заявление президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости изоляции нелояльных государству россиян лишь усиливает в латвийском обществе эффект сжавшейся пружины.
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