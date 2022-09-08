МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии в России персоной нон грата

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Россия в качестве ответной меры объявила сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата, сообщается на сайте МИД РФ.

"Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте", – говорится в сообщении.

Уточняется, что нота была вручена временному поверенному в делах Румынии в РФ Константину Ионицэ 8 сентября во время визита в российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее посольство РФ в Румынии подтвердило попытку неизвестного протаранить ворота дипмиссии в Бухаресте. Инцидент связали с антироссийской истерией после провокации в Буче.

Там выразили соболезнования родственникам водителя, который поджег себя после неудачной попытки протаранить ворота дипмиссии.

В диппредставительстве уточнили, что в результате инцидента никто из сотрудников посольства и румынских правоохранителей не пострадал.