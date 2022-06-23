Посла Франции в РФ объявили персоной нон грата

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Сотрудника французского посольства в Москве объявили персоной нон грата. Об этом сообщил МИД Франции на брифинге.

По данным министерства, российские власти проинформировали посла о том, что его присутствие на территории страны больше не является желательным.

"Никаких законных оснований не было представлено. Мы выражаем сожаление по поводу этого несправедливого решения", – приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы МИД.

Глава французской дипломатии Катрин Колонна поручила ответственным службам министерства представить предложения для определения дальнейших действий. В МИД отметили, что дипломаты в России действуют в соответствии с венскими конвенциями о дипломатических сношениях.

Ранее сообщалось, что сотрудник посольства Черногории в Москве объявлен персоной нон грата. В ведомстве уточнили, что данный шаг является ответным и предпринят в связи с решением Подгорицы выслать нескольких российских дипломатов.

