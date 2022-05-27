Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата

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Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве были объявлены в РФ персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства (послу Хорватии в РФ. – Прим. ред.) Томиславу Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве persona nоn grata", – говорится в сообщении.

Отмечается, что послу также был выражен решительный протест в связи с действиями хорватских властей, оказывающих военную помощь киевскому режиму и пытающихся переложить на Россию вину за совершение военных преступлений на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР из 28 западных стран были высланы порядка 400 российских дипломатов. В частности, из Польши, Германии, Словении, Словакии, Хорватии, Франции, Италии и Испании.

Заместитель министра иностранных дел России также отметил, что восстановление дипломатических отношений Москвы и Запада будет трудным и долгим.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.