Евродепутат от Хорватии Колакушич предложил ЕС ввести санкции против США

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Депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич Евросоюз должен ввести санкции против США и Саудовской Аравии из-за конфликта в Йемене, сообщает РИА Новости.

"Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может, и в мире за последние десятилетия", – сказал Колакушич.

Ранее Владимир Путин заявил, что незаконные санкции в отношении российских металлургических компаний идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации (ВТО). Глава государства выразил мнение, что внутренний спрос на продукцию металлургии в России нужно стимулировать за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, а также широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны и США стали враждебными России государствами. По его словам, их действия сравнимы с войной. Представитель Кремля уточнил, что сегодня ведется гибридная война.

До этого, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз может отказаться от запрета на перевозку российской нефти в третьи страны посредством европейских танкеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

