Москва требует от Словении сократить количество дипперсонала посольства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел РФ обратилось к властям Словении с требованием сократить численность дипперсонала посольства республики в Москве на четыре человека в десятидневный срок. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в четверг, 19 мая, в МИД РФ был вызван словенский посол, которому был выражен решительный протест в связи с оказанием со стороны Словении военной помощи Украине, а также безосновательными попытками возложить на Россию вину за совершение военных преступлений на Украине.

"В ответ на ранее предпринятые Любляной недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства и ухудшение условий его работы словенскому дипломату была вручена нота с требованием в десятидневный срок сократить количество дипломатического персонала посольства Словении в Москве на четыре человека", – говорится в сообщении.

Также в МИД РФ приняли решение скорректировать условия работы словенского посольства в Москве с участием фактического положения, в котором оказалось посольство РФ в Любляне.

5 апреля Словения объявила о сокращении числа сотрудников посольства РФ в Любляне. Сообщалось, что власти решили привести численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве. В российском МИД пообещали, что Москва ответит соответствующим образом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.