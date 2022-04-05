Фото: facebook.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ)/RusEmbassySlovenia

Словения объявила о сокращении числа сотрудников посольства РФ в Любляне, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Уточняется, что власти решили привести численность сотрудников дипломатической миссии РФ в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Словении в Москве.

В российском МИД пообещали, что Москва ответит соответствующим образом.

5 апреля Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов. Также о высылке 25 дипломатов объявили в Испании.

В этот же день посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где объявили о высылке 30 российских дипломатов. Такое решение было принято по соображениям национальной безопасности.

Правительство Дании приняло решение о высылке 15 российских дипломатов. Министр иностранных дел страны Еппе Куфуд отметил, что они якобы занимались разведывательной деятельностью, поэтому должны покинуть страну в течение следующих двух недель.

Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. О высылке ряда сотрудников российской дипмиссии объявила и Франция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к массовой высылке российских дипломатов из стран Запада. Он назвал подобные решения недальновидными, пояснив, что они сужают возможности для дипломатического общения и работы в кризисных условиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.