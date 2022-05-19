Пять сотрудников посольства Португалии в РФ объявлены персонами нон грата

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Пятерых сотрудников посольства Португалии в РФ объявили персонами нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Дипломаты должны покинуть страну в течение 14 дней. Решение принято в качестве ответной меры на действия Португалии.

Ранее сообщалось, что решение о принятии ответных мер на высылку российских дипломатов было объявлено послу Италии в РФ Джорджо Стараче, в связи с чем он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Премьер Италии Марио Драги, комментируя высылку представителей дипведомства, заявил, что такие действия не должны означать прекращения дипломатических контактов.

Аналогичные меры были приняты Россией в отношении 34 французских и 27 испанских дипломатов. Все они объявлены персонами нон грата.

В конце апреля отмечалось, что из 28 западных стран с начала специальной военной операции на Украине были высланы порядка 400 российских дипломатов. В числе лидеров по количеству объявленных персонами нон грата сотрудников российской дипмиссии оказались Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия и Испания.