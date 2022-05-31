Россия объявила персоной нон грата черногорского дипломата

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник посольства Черногории в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"31 мая чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Черногории в Москве", – говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что данный шаг является ответным и предпринят в связи с решением Подгорицы выслать нескольких российских дипломатов.

7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. Отмечалось, что данное решение было принято на основании оценки действий дипломатов органами безопасности страны. В российском МИД пообещали не оставить этот шаг без ответа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

