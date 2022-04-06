Посольство РФ в Румынии подтвердило попытку протаранить ворота дипмиссии в Бухаресте

11:03
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Посольство РФ в Румынии подтвердило попытку неизвестного протаранить ворота дипмиссии в Бухаресте. Инцидент связали с антироссийской истерией после провокации в Буче. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.
"С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буче", – отметили в дипмиссии.
Российское посольство выразило соболезнования родственникам водителя, который поджег себя после неудачной попытки протаранить ворота дипмиссии.
В диппредставительстве уточнили, что в результате инцидента никто из сотрудников посольства и румынских правоохранителей не пострадал.
В свою очередь, посол России в Румынии Валерий Кузьмин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что происшествие в Бухаресте можно считать терактом, а диппредставительство и ранее получало угрозы.
"Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания", – отметил он.
По словам посла, перед попыткой протаранить ворота диппредставительства водитель загрузил автомобиль канистрами с горючим.
"Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль – этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сиденье пару канистр, еще несколько канистр в багажнике", – рассказал Кузьмин.
Он добавил, что водитель поджег бензин в тот момент, когда правоохранители попытались вытащить его из машины.
Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. По информации румынских СМИ, в результате столкновения автомобиль загорелся. В машине находился только водитель, спасти его не удалось. К месту аварии прибыли пожарные. Криминалисты установят обстоятельства происшествия.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства данного инцидента.
Ситуация в мире обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Машина врезалась в забор посольства РФ в Румынии
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