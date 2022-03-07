Фото: телеграм-канал Mash

Неизвестный протаранил ворота российского посольства в Дублине. Водитель двигался задним ходом на грузовике, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

Водитель был задержан, ему предъявили обвинения. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Полиция расследует причины и обстоятельства ЧП.

"Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. <...> Посольство решительно осуждает этот преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии", – говорится в сообщении посольства.

Там также считают случившееся нарушением статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство потребовало от властей Ирландии принять все меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольства РФ в последнее время подвергаются сетевым атакам и живут почти как в блокаде. По ее словам, существует большая угроза жизни для дипломатов как на Украине, так и в других государствах.

