Бастрыкин поручил расследовать нападение на посольство РФ в Румынии

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства инцидента с автомобилем у здания российского посольства в Бухаресте. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным ведомства, водитель легковушки мог умышленно врезаться в забор российской дипмиссии.

"Сообщается, что наезд не был случайным и являлся умышленной спланированной акцией против российского загранучреждения, при этом водитель машины перед гибелью что-то выкрикивал охране посольства", – говорится в сообщении.

Также Бастрыкин поручил следствию запросить все необходимые данные в министерстве иностранных дел РФ.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. По информации румынских СМИ, в результате столкновения автомобиль загорелся. В машине находился только водитель, спасти его не удалось. К месту аварии прибыли пожарные. Криминалисты установят обстоятельства произошедшей аварии.