Глава СК поручил возбудить дело в связи с угрозами травить россиян электронными сигаретами

05 апреля, 22:41
Фото: depositphotos/AlexShalamov
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за высказываний мужчины, находящегося за границей, который угрожал травить россиян начинками для электронных сигарет, сообщается на сайте ведомства.
По информации СК, мужчина, занимающийся за границей созданием начинки для электронных сигарет для импорта в РФ, сообщил о том, что будет "травить потребителей указанной продукции".
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления возбудить уголовное дело в связи с высказываниями, размещенными в аккаунте россиянина Андрея Зыкова в социальных сетях", – заявили в ведомстве.
Ранее в России предложили запретить продажу вейпов. С инициативой выступил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В документе предлагается запретить реализацию как никотиносодержащей жидкости, так и устройств по ее доставке.
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