Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии – СМИ

Фото: Digi 24/Тудор Богдан Теодореску

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте, сообщает телеканал Digi 24.

По информации телеканала, в результате столкновения автомобиль загорелся. В машине находился только водитель, спасти его не удалось.

К месту аварии прибыли пожарные. Криминалисты установят обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что водитель "Газели" погиб после возгорания автомобиля из-за ДТП на западе Москвы. Авария произошла на улице Генерала Дорохова в районе дома 16, строения 2.