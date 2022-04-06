Водитель "Газели" погиб, после возгорания автомобиля из-за ДТП на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на улице Генерала Дорохова в районе дома 16 строения 2. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что в результате аварии произошло возгорание "Газели". Находившийся внутри водитель погиб.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, "Газель" врезалась в мачту городского освещения, произошло ее возгорание. Огонь перекинулся на стоящий поблизости легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы погиб водитель такси, который вышел на проезжую часть после ДТП, чтобы осмотреть повреждения автомобиля. Авария с участием автомобилей такси и Citroen произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 44. Вышедшего на проезжую часть таксиста сбил водитель другого такси. От полученных травм мужчина скончался на месте.