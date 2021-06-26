Автомобиль врезался в ворота посольства РФ в Минске

26 июня, 23:25
Фото: телеграм-канал "Mash"
В ворота российского посольства в Минске врезался легковой автомобиль, водителя задержали правоохранители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минскую Госавтоинспекцию.
"В ворота посольства РФ в Минске въехал автомобиль Ford. Водитель пытался скрыться, но был задержан", – говорится в сообщении.
По данным ГАИ, 35-летний автомобилист в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Он врезался в ворота, выбежал из машины и перелез на территорию дипмиссии, где был задержан.
"По предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения", – уточнили правоохранители.
В настоящее время на месте происшествия работает саперно-пиротехническая группа и сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Ранее неадекватный мужчина проник на территорию посольства США в центре Москвы. Служба безопасности посольства смогла оперативно задержать нарушителя. Он пояснил, что намеревался просить политическое убежище в Соединенных Штатах. Как установили сотрудники службы, задержанный состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.
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