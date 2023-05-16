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11:40

Политика

Экс-постпред при Совете Европы Солтановский стал новым послом России в Ватикане

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Владимир Путин одобрил кандидатуру Ивана Солтановского на должность российского диппредставителя в Ватикане. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства другим указом освободил от этой должности Александра Авдеева. Кроме того, его сняли с поста представителя РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству.

В ноябре прошлого года стало известно, что президент снял Солтановского с поста постоянного представителя России при Совете Европы.

14 апреля сообщалось, что главу Минфина РФ Антона Силуанова освободили от должности полпреда в совете Евразийского банка развития. В документе было указано, что это связано с изменениями, которые произошли в отношениях на международной арене.

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