Экс-губернатор Красноярского края Усс может получить работу в СФ – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что бывший губернатор Красноярского края Александр Усс может перейти на работу в Совет Федерации.

"Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации", – заявил представитель Кремля.

По информации источника агентства, Усс может прийти в Совфед после сентябрьских выборов, если ни один из действующих сенаторов досрочно не сложит полномочия.

Накануне Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.

До этого Усс сообщил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. При этом Усс сможет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Позже стало известно, что президент РФ предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края. Котюков пообещал главе государства держать в поле зрения вопросы развития энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры и транспорта в Красноярском крае.

