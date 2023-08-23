Первый зампред правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк

Фото: ТАСС/Пресс-служба ВТБ

Занимавший должность первого заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Андрей Пучков покинул кредитную организацию из-за перехода на другую работу. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

"Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента – председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет", – указано в сообщении.

Отмечается, что работать с ВТБ Пучков начал еще в 2002 году, он занимал пост замначальника юридического управления, начальника этого управления, члена правления. В 2018 году его утвердили на должность, которую он покинул. Пучков занимался работой с непрофильными и проблемными активами группы ВТБ, а также деятельностью в административном и юридическом направлениях.

До этого пресс-служба отмечала, что Пучков и глава ВТБ Андрей Костин были выдвинуты в качестве кандидатов в наблюдательный совет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее Владимир Путин на встрече с Костиным заявлял, что банк ВТБ получит государственный пакет акций ОСК. Костин выразил уверенность, что организация справится с задачами корпорации. По его словам, они вполне осуществимы, несмотря на количество, а сам банк хорошо знает ОСК с момента ее создания.

