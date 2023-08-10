Путин заявил, что ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

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ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

"Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", – приводятся его слова на сайте Кремля.

Костин выразил уверенность, что организация справится с задачами корпорации. По словам главы ВТБ, они вполне осуществимы, несмотря на количество. По его словам, банк хорошо знает ОСК с момента ее создания.

"Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования", – сказал Костин.

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили, что акции ОСК полностью перейдут под доверительное управление ВТБ на пять лет.

"Министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа", – передает ТАСС слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

В ОСК заявили, что передача акций корпорации не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации.

16 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли компаний Danone и "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, были переданы во временное управление РФ. Позже стало известно, что гендиректором акционерного общества "Данон Россия", которое является "дочкой" Danon, стал заместитель председателя Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.