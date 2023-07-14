"Черноголовка" выкупила российские активы производителя чипсов Pringles

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Холдинговая компания группы "Черноголовка" – "Аквалайф ресурс" выкупила 100% долей российского бизнеса производителя Pringles, компании Kellogg's Rus. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Черноголовки".

"В ближайшее время ООО "Келлогг Рус" будет переименовано в ООО "Любятово", – говорится в сообщении.

О том, что американская компания Kellogg, производящая чипсы Pringles, продаст свои российские активы группе компаний "Черноголовка", стало известно еще в декабре прошлого года. На тот момент сообщалось, что бизнес купит входящая в структуру "Черноголовки" фирма, которая ранее выкупила завод Kellogg в станице Северской в Краснодарском крае.

Знакомый с переговорами по продаже активов источник заявлял, что сделка уже согласована.

В декабре 2022-го запасы чипсов Pringles закончились в российских магазинах торговых сетей "Магнит", "Лента" и "Верный".

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