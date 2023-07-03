03 июля, 19:32Экономика
Заводы и офисы Unilever в РФ продолжат работать для обеспечения внутреннего рынка
Фото: depositphotos/06photo
Заводы и офисы производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирину Антюшину.
Она уточнила, что предприятия компании в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы – операционную деятельность в стране.
"Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей", – подчеркнула Антюшина.
Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло британскую компанию по производству продуктов и бытовой химии Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за СВО и отказа компании уйти с российского рынка.
Позже сообщалось, что Unilever увидел риск прекращения деятельности в России. В документе указывается, что пока потенциальные последствия остаются неопределенными. Однако прекращение деятельности в РФ приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов.
В марте прошлого года Unilever сообщила о приостановке экспорта в Россию. Компания остановила импорт продукции из РФ, а также убрала расходы на СМИ и рекламу. Такое решение приняли из-за спецоперации на Украине.
Unilever в России принадлежат производства косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заводы мороженого "Инмарко" и других продуктов питания. Компания развивает бренды "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Лесной бальзам", "Бархатные ручки" и другие.
Читайте также