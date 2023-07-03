Заводы и офисы Unilever в РФ продолжат работать для обеспечения внутреннего рынка

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Заводы и офисы производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирину Антюшину.

Она уточнила, что предприятия компании в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы – операционную деятельность в стране.

"Приоритетом компании остается обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для российских потребителей", – подчеркнула Антюшина.

Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло британскую компанию по производству продуктов и бытовой химии Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за СВО и отказа компании уйти с российского рынка.

Позже сообщалось, что Unilever увидел риск прекращения деятельности в России. В документе указывается, что пока потенциальные последствия остаются неопределенными. Однако прекращение деятельности в РФ приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов.

В марте прошлого года Unilever сообщила о приостановке экспорта в Россию. Компания остановила импорт продукции из РФ, а также убрала расходы на СМИ и рекламу. Такое решение приняли из-за спецоперации на Украине.

Unilever в России принадлежат производства косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заводы мороженого "Инмарко" и других продуктов питания. Компания развивает бренды "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Лесной бальзам", "Бархатные ручки" и другие.