14:57 (обновлено 09.02.2023 16:02)Экономика
Компания Unilever заявила о риске прекращения деятельности в РФ
Фото: ТАСС/АР/Tatan Syuflana
Производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever увидел риск прекращения деятельности в России. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на финансовый отчет компании.
В документе указывается, что пока потенциальные последствия остаются неопределенными. Однако прекращение деятельности в РФ приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов.
В самой организации прокомментировали эту информацию. Там подчеркнули, что позиция Unilever относительно деятельности в России не поменялась.
"Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы – операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж", – отметили представители компании.
В Unilever также указали, что сохраняют приоритетом обеспечение высокого качества и доступности товаров для потребителей из РФ.
В марте прошлого года Unilever сообщил о приостановке экспорта в Россию. Компания остановила импорт продукции из РФ, а также убрала расходы на СМИ и рекламу. Такое решение приняли из-за спецоперации на Украине.
Unilever в России принадлежат производства косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заводы мороженого "Инмарко" и других продуктов питания. Компания развивает бренды "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Лесной бальзам", "Бархатные ручки" и другие.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!