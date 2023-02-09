Компания Unilever заявила о риске прекращения деятельности в РФ

Фото: ТАСС/АР/Tatan Syuflana

Производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever увидел риск прекращения деятельности в России. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на финансовый отчет компании.

В документе указывается, что пока потенциальные последствия остаются неопределенными. Однако прекращение деятельности в РФ приведет к потере оборота, прибыли и списанию активов.

В самой организации прокомментировали эту информацию. Там подчеркнули, что позиция Unilever относительно деятельности в России не поменялась.

"Предприятия Unilever в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают свою работу, а офисы – операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж", – отметили представители компании.

В Unilever также указали, что сохраняют приоритетом обеспечение высокого качества и доступности товаров для потребителей из РФ.

В марте прошлого года Unilever сообщил о приостановке экспорта в Россию. Компания остановила импорт продукции из РФ, а также убрала расходы на СМИ и рекламу. Такое решение приняли из-за спецоперации на Украине.

Unilever в России принадлежат производства косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заводы мороженого "Инмарко" и других продуктов питания. Компания развивает бренды "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Лесной бальзам", "Бархатные ручки" и другие.

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