Бренд Uniqlo решил полностью уйти с российского рынка – СМИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На рынке торговой недвижимости заявили, что японский бренд одежды Uniqlo решил полностью уйти из России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отмечает издание, изначально планировалось прекратить работу только нерентабельных точек.

Представители компании уже разорвали договоры на аренду помещений в российских торговых центрах. Однако нужно несколько месяцев, чтобы полностью остановить бизнес на территории РФ.

Торговые площади бренда могут занять другие представители масс-маркета или универмаги.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 21 марта 2022 года. Бренд объяснил это решение трудностями ведения бизнеса в РФ в текущих условиях, а также обострением конфликтной ситуации на Украине.

Uniqlo может оставить в России до пяти своих магазинов

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