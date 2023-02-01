ЦДМ в марте откроет собственный магазин на месте ушедшего из РФ Hamleys

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В Центральном детском магазине на Лубянке в марте откроется новый магазин под отечественным брендом на площадях ушедшего из России британского бренда Hamleys. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦДМ.

"В марте на месте "Мир Hamleys" ЦДМ планирует открыть флагманский магазин под собственным брендом "ЦДМ Игрушки", который расположится на двух этажах и займет площадь в 6,9 тысячи квадратных метров", – отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что в новом магазине будет представлен широкий ассортимент качественных детских товаров разных ценовых сегментов. В ЦДМ пояснили, что Hamleys уже освободил все ранее занимаемые площади и уладил имеющиеся ранее разногласия по аренде и другим вопросам.

"31 января 2023 года арбитражный суд Москвы утвердил подписанное ранее между ЦДМ и компанией "Вандеркинд", развивающей в России франшизу магазинов детских игрушек Hamleys, мировое соглашение", – отметили в магазине.

В пресс-службе уточнили, что все разногласия между сторонами были разрешены в досудебном порядке, поэтому компании не будут предъявлять друг другу претензии.

В октябре 2022 года сообщалось, что флагманский магазин Hamleys в Центральном детском магазине переедет, а на его месте откроется другой магазин.

Однако в январе стало известно, что российское подразделение Hamleys приобрела компания "Вандеркинд" Александра Мамута. Сообщалось, что иностранный бренд не справился с финансовыми затруднениями и конкуренцией на рынке РФ. Российская компания переименует точки продаж в "Винни".

Hamleys – старейший в мире магазин детских игрушек. Первый магазин британской сети в России был открыт в 2012 году. В настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи открыты восемь торговых точек Hamleys.



Магазины игрушек "Винни" откроют вместо Hamleys в Москве

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