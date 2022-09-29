Магазины Lego в России сменят название на "Мир кубиков"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Группа компаний Inventive Retail Group, ранее выступавшая официальным партнером Lego в России, запустит новую мультибрендовую сеть "Мир кубиков", сообщает РБК.
Первые магазины откроются под новым названием 29 сентября. Речь идет о торговых точках в ТРЦ "Атриум" и "Авиапарк". Еще одна располагается в Санкт-Петербурге в ТРЦ "Галерея".
Всего планируется перезапустить 60 новых магазинов в более чем 20 городах России. Окончательно обновить торговые точки планируется до конца октября.
Президент группы Тихон Смыков заявил, что в обновленных магазинах "Мир кубиков" будет представлена как продукция Lego, так и конструкторы и аксессуары к ним других производителей. Также может быть запущено производство продукции под собственной торговой маркой.
В июле стало известно, что датская компания – производитель конструкторов Lego приняла решение прекратить коммерческую деятельность в РФ и прервать отношения с управляющей 81 магазином в стране Inventive Retail Group.
Lego уходит из России
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